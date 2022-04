Blandin GAETAN

COMMERCIAL



- Sens du contact et bonne relation commerciale

- Démarchage par appels entrants et sortants

- Réponse à des demandes d'informations

- Visite de la clientèle à domicile

- Promotion des produits, concepts dans des salons ou auprès des médias



LANGUES



Anglais courant

Allemand – Espagnol basiques



PROJET



- Recherche globale sur un secteur d'activité: étude de marché

- Montage de dossier/ business plan

- Démarchage fournisseurs





SECRETARIAT



- Saisie, synthèse et rapport des différentes données administratives et comptables

- Transmission d'informations par émail, télex, fax ou communications téléphoniques

- Organisation de réunions

- Classement et vérification de documents



RESSOURCES HUMAINES



- Encadrement de groupes de travail, recrutement et formation du personnel

- Organisation d'emploi du temps et des tâches de travail

- Contrôle du travail effectué

- Bonne connaissance de la législation du travail



Mes compétences :

CHR

Photovoltaïque