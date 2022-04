Blandin JÉROME

De formation BEP Métiers Service Administratif, mes expériences professionnelles et mes stages en entreprise m’ont permis d’acquérir des compétences en accueil, gestion.



Mes périodes d’application pratique à l’association Culture du Cœur et dans l’entreprise GSF Concorde m’ont permis d’utiliser Word, Excel, J’ai pu aussi numériser et archiver des documents .











Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

OpenERP