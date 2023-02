Blandine ANGOT (GEFFROY)

RESPONSABLE FONCIER ET IMMOBILIER - MAIRIE DE MONTROUGE



Dotée d'une solide expérience en droit public notamment en droit de lurbanisme , la diversité des structures dans lesquelles j'ai exercé mes activités antérieures me confèrent aujourd'hui une réelle polyvalence.

Cette polyvalence, ainsi que ma curiosité d'esprit et mon envie d'évolution, sont je le pense ce qui me caractérise en tant quattachée territoriale.



Droit public, urbanisme, urbanisme commercial, expertise foncière,

contentieux administratif, conseil individualisé, esprit déquipe, capacité

rédactionnelle et de synthèse, aide à la décision, bureautique courante

(Microsoft office)