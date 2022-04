Blandine ASTRADE

Ressources Humaines

Profil généraliste capable d'assurer le développement opérationnel et la gestion des ressources humaines d'un ou plusieurs sites et de mener à terme des missions stratégiques.



Expertise juridique via un mandat de conseiller prud'homal employeur (section encadrement)



Pratique des langues suivantes : anglais, espagnol, allemand (notions).

Facilités rédactionnelles, autonomie, relationnel, travail en équipe.



Mes compétences :

Autonomie

Comptabilité

Evénementiel

Exportation

Gestionnaire

Gestionnaire de projet

International

Logistique

Projet international

Relationnel

Tableaux de bord

travail en équipe

Généraliste Ressources Humaines

Sage Paie - Pack Office - Clipper - OneWorld ERP

Hypervision Paie