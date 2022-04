Blandine BAR

Diplômée en Psychologie du Travail et en Ressources Humaines, avec une formation de Gestionnaire Paie, je suis actuellement à la recherche d'une opportunité professionnelle proche de Clermont-Ferrand (Puy-de-dôme - 63).



Polycompétente, motivée et pleine d'idées, je vous apporterai mon aide en ce qui concerne les Ressources Humaines et l'accompagnement à l'emploi ou plus spécifiquement le recrutement.



Je suis une personne souriante et qui aime rire, mais rassurez-vous, je sais aussi être sérieuse quand il le faut...



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Recrutement

Conseil emploi

Competences

Formation