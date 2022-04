Blandine BARRETO

Actuellement en expatriation académique (Master 1) à JAMK University en Finlande, je suis à la recherche d'un contrat en apprentissage pour une durée de 18 mois (début Janvier 2015) en marketing/communication international.

Dynamique et proactive, j'aime relever des challenges et exprimer ma créativité dans mon travail.



Secteur de prédilection : Beauté, Presse, Audiovisuel, Tourisme

Pour me contacter : sousabarreto.blandine@gmail.com



Mes compétences :

Offres commerciales

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Stratégie de communication

Communication interne

Evènementiel et Partenariats

Communication événementielle

Assistanat commercial