Blandine CAR

Orchestrez vos campagnes one shot ou multicanal

(créez, gérez, programmez, analysez vos campagnes)



Aussi simple que performant :

Votre campagne multicanal en «one shot» ou scénarisée : maximisez le bénéfice de votre relation avec des messages ultra personnalisés (full variables) et une gestion optimisée de vos bases de contacts. (print routé, sms, email, formulaire)



Flux automatisés: Pour la mise en œuvre de fabrications routinières, de process planifiés, de productions automatisées à partir de flux «robotisés».



Le e-procurement documentaire : En développant Cart’ nous avons imaginé une application à la prise en main rapide, qui permette à chacun de commander sa papeterie personnalisée en toute autonomie et quelle que soit la taille et la complexité du réseau d’acheteurs.



Des solutions online et/ou offline adaptées aux PME et aux réseaux nationaux / internationaux.



Feuille@Feuille, pôle d’impression numérique crée en 2003, est organisé autour de 4 domaines de compétences :



Informatique : développement, gestion de TMA

Communication : conception graphique et conseils

Impression numérique qualitative : fabrication, édition

Routage : postal et digital



