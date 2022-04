Blandine CERUTTI

Bonjour,



Voici les grandes lignes de mon parcours professionnel et personnel !



Je travaille actuellement pour la Zone Franche Urbaine de Toulouse Métropole, rattachée au service Développement Economique, Emploi et Rayonnement International. Mes domaines de prédilections sont :



- Evènementiel

- Communication

- Enjeux territoriaux (développement touristique, économique, culturel, communication institutionnelle, mise en place démocratie participative,...)

- Assistanat Grands Projets



Cependant, j'ai également collaboré avec des entreprises privées, essentiellement par une participation à des festivals culturels grâce à l'association dont j'ai été la présidente de 2007 à 2012 et par laquelle j'ai découvert la gestion et l'organisation d'évènement.



Mes compétences :

Evénementiel

Management