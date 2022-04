Bonjour,

Après avoir travaillé au sein d'opérateurs télécoms (Verizon et COLT) durant près de 10 ans au Canada et en France, j'ai décidé de partager mon expérience et de faire bénéficier aux entreprises de mon expertise Télécom.



Vous vous confrontez au quotidien à la nébuleuse des offres opérateurs, leur complexité technique et à leur constante évolution technologique. Concentrez-vous sur votre cœur de métier, nous serons heureux de vous accompagner dans la définition de vos besoins Télécoms.

A très bientôt,

Blandine CHAULVET



Mes compétences :

Voix sur IP

Télécommunications

WAN