Blandine CHENEY

Sortie du système scolaire en 1984 avec un niveau Bac Général (B), mais sans le diplôme. J'ai eu l'opportunité de trouver rapidement un poste d'aide comptable chez Havas Voyages (Paris 1er). J'ai ainsi pu avoir une première approche de la comptabilité en travaillant au service comptabilité fournisseurs : enregistrement et paiement des factures fournisseurs.



Après 4 ans, j'ai changé de travail et j'ai occupé un poste d'aide-comptable au service comptabilité clients d'une agence de publicité du groupe Euro RSCG : encaissements des règlements clients et relances. Par la suite, j'ai occupé un emploi lié plus spécifiquement au recouvrement clients.



Arrivée au cap de la trentaine, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière et j'ai suivi une formation d'assistante administrative du personnel. Au cours de cette formation, j'ai abordé l'aspect administratif de la fonction Ressources Humaines : droit du travail, administration du personnel, formation, recrutement et paye. J'ai validé un certain nombre de ces nouvelles compétences par une expérience professionnelle au sein de la Direction des Ressources Humaines de Conforama (Marne la Vallée), puis je suis venue m'installer en Alsace en 2004.



Aujourd'hui je travaille dans une petite association dans le cadre de l'économie sociale et solidaire ; l'activité est la mise à disposition de personnel auprès d'entreprises utilisatrices, dans le domaine agricole et agro-alimentaire.



Le poste que j'occupe actuellement, depuis une dizaine d'années, est un poste très complet et qui demande une grande autonomie : je gère la paye d'une centaine d'intérimaires par an, les déclarations sociales ainsi que la comptabilité. Cette expérience significative m'a donné l'occasion de valider mes compétences par l'obtention d'un BTS CGO en VAE en 2015.



Aujourd'hui, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités !