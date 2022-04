Blandine CHÊNAIS

Je cherche un poste de chargée de projet en éducation pour la santé.

J'ai réalisé plusieurs interventions de promotion de la santé en milieu scolaire et péri scolaire.



J'ai développé de nombreuses compétences durant mes 18 années d'exercice en tant qu'infirmière.

Compétences techniques liées à la réanimation: assistances respiratoire et cardiaque, hémodialyse...

Compétences pédagogiques: encadrement et formation d'infirmiers et d'étudiants

Compétences en promotion de la santé: élaboration et réalisation de projets d'éducation pour la santé



Je suis dynamique, créative, à l'écoute

Je m'adapte facilement.

J'aime travailler en équipe.



Je souhaite mettre ces compétences au service d'une nouvelle entreprise.



Mes compétences :

Pedogogie

Soins infirmiers

Education

Développement personnel

Communication

Microsoft PowerPoint