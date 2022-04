Blandine CLOAREC

Conseillère emploi et carrière à l'agence Actual de Landerneau, seule en agence 50% du temps, mon rôle est de faire le lien entre les entreprises en recherche de profils et les candidats.



Mon poste comporte un aspect administratif: DPAE, contrats de travail, visites médicales, respect de la législation du droit du travail et des spécificités du travail temporaire...

Un aspect recrutement: sourcing de profils sur jobboards, rédaction et publication d'annonces, gestion de la page Facebook de l'agence, conduite d'entretiens d'embauche téléphoniques et physiques...

Ainsi qu'un aspect commercial: proposition spontanée de profils aux entreprises, prospection téléphonique ...