Blandine CORNILLEAU

De formation ingénieur en Génie des procédés industriels, mon goût pour l’humain m’a poussé à me spécialiser dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, me permettant ainsi de m’investir pour optimiser l’équilibre entre fonctionnement des entreprises et préservation de leurs employés.



Actuellement en congés parental, je suis responsable sécurité environnement pour HUTCHINSON- Le Joint Français, j'ai auparavant occupé un poste de consultante sécurité chez DEKRA.

Je reste ouverte à toute opportunité me permettant d'exploiter mes compétences en enrichissant mes connaissances avec un intérêt particulier pour toute proposition localisée dans le quart Nord-Ouest de la France.



Mes compétences :

INFORMATIQUE : Microsoft Office, Oracle, Qualiac,

ERGONOMIE : référent PRAP; certificat d’acteur pré

COORDINATION DE CHANTIER : ANFAS; formation sécuri

Animation de formations

Évaluation des risques professionnels

Conception de formation

Management de projet

5S

Métrologie (hygièniste du travail)

Management SST

Management de la qualité : pilote de processus