3 expériences professionnelles dans le domaine du digital :

- Brand Manager - Brand Online Commerce

- Assistante Chef de Projet e-Commerce - Paule Ka

- Community Manager & Chargée de Communication Digitale - 2houses.com



Diplômée d'un Master of Science 2 en Fashion Marketing, Design & Brand Strategies à l'INSEEC

Diplômée d'un Master I Marketing et Brand Management à l'EMLV



Mémoire de fins d'études : Comment les maisons de luxe communiquent et distribuent sur Internet ? (Note : 19/20)



Langues : français, anglais (toeic : 970/990), portugais et espagnol.



Passionnée de voyages (16 ans d'expatriation), joaillerie & gemmologie, décoration, mode, beauté & cosmétiques, photographie.



Personnalité : rigoureuse, pro-active, passionnée. J'apprends facilement de nouveaux métiers et j'aime relever de nouveaux défis.



Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter : blandine.darrieutort@inseec-france.com



Mes compétences :

Microsoft office

Expatrier à l'étranger

Photoshop CS5

Social media

Microsoft Excel

Community management

Adobe Photoshop

E-commerce

TOEIC 970/990