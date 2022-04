Blandine DARTIGE DU FOURNET

Conseillère de vente depuis octobre 2010 sur Troyes (Aube) , j'ai su saisir toutes les opportunités qui s'offraient à moi et j'ai donc travaillé pour des marques comme H§M, MANGO, BASLER, BCBG Maxazria... De nouveau à la recherche d'un emploi, je suis prête à accepter toutes propositions autour du prêt à porter féminin haut de gamme ayant un véritable attrait pour la vente assistée; j'habite Troyes mais je suis enclin à déménager deTtroyes pour des villes comme Reims ou Paris; pour me décrire en quelques mots, je suis quelqu'un de téméraire, d'appliquée voire perfectionniste sachant faire preuve de diplomatie lorsque la situation l'exige et j'ai un très bon contact avec la clientèle que j'essaie de fidéliser au maximum.