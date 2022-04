Blandine DE LAVAL

Rattachée au Directeur Commercial Export, je suis responsable de l'équipe commerciale Solutions Laser de Thales Optronique SAS. A ce titre, je contribue avec mon équipe au développement du chiffre d'affaire de l'entreprise par la vente de solutions complexes.



Je suis en particulier chargée de l'élaboration et de la mise en place de la stratégie de vente de nos produits pour des applications scientifiques, spatiales et industrielles de haute technologie, et impliquée dans la chaîne complète de décision depuis la prospection jusqu'à la vente, en passant par la stratégie produit, la promotion des équipements et la négociation des contrats pouvant aller jusqu'à quelques dizaines de millions d'euros.



Diplômée en physique à l'ENSPS avec une spécialisation en traitement d'images, j'ai débuté chez Thales Optronique SAS (à l'époque Thomson CSF Optronique) en 1999 et évolué depuis un poste de développement logiciel vers le management de programmes puis le management de projets, la vente et enfin le management d'une équipe commerciale, toujours dans le cadre de projets à dimension internationale et dans un environnement matriciel complexe.



