Je vous souhaite la bienvenue sur mon profil Viadeo.

Pleinement investie dans les missions qui me sont confiées, je désire apporter mes compétences, mes connaissances, savoir-être et savoir-faire aux structures dynamiques et désireuses de s'engager.

Si vous êtes à la recherche d'une collaboratrice rigoureuse, laborieuse, offrant rapidité d'exécution et vision positive des différentes situations ; possédant des qualités relationnelles et rédactionnelles pointues et aimant le travail en équipe, mon profil atypique et transversal saura s'adapter et innover à vos côtés.

A très bientôt !

Blandine DE SOUSA



Mes compétences :

Conception de projet

Conseil

Garanties Bancaires

Financement immobilier

Conseil immobilier

Contrôle de gestion

Réduction des coûts

Contrôle des coûts

Conseil en organisation

Stratégie

Défiscalisation

Planification stratégique