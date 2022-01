Lionel RIGAUT

L'envoi d'échantillons de vin à travers le Monde (USA, Canada, Japon, etc…) est toujours un calvaire administratif pour les producteurs. Connaissance des documents obligatoires, perte de temps, blocages à répétition, etc... Donc perte d'argent.



Mais ça, c'était avant !



Notre expertise nous permet de livrer nombre d'adresses et de totalement vous décharger de ces tracasseries.

Nous nous occupons de TOUT !



N'hésitez pas a nous appeler pour plus de renseignements.





