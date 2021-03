Adrien CLAVERIE

Diplômé du Mastère Spécialisé Management des Vins et Spiritueux de l'école de commerce de Bordeaux (BEM-KEDGE), je possède une expérience de 3 ans dans la filière vitivinicole dans des domaines variés (château, organisme de promotion, négoce et courtier).



Dynamique et sérieux, mon objectif est de mettre en pratique mes compétences au service de la commercialisation et la communication des vins et spiritueux.



Mes compétences :

Vins et Spiritueux

Gastronomie

Communication

Commerce

Marketing

Evénementiels et salons