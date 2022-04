Alain CLAVERIE

Titulaire d'un Bac+4 en électronique, j'ai occupé pendant 25a de multiples spécialités dans le monde du test et de la sous traitance électronique

A présent responsable methodes et industrialisation de tous les produits du R&D au client final



Mes compétences acquises

Electronique:

- Responsable de développement bancs de test, dépannage et maintenance de produits tout types

- Spécialiste test Boundary scan (IEEE 1149.1) JTAG, Gopel, THJTAG

- Analyste, dépanneur tout produit

* Cartes et systèmes (GPIB, VXI, MXI, Teststand, Labview, VB6, CVI..)

* Cartes radio RF : Téléphones numérique, Réseaux, puissance (alimentations découpage, convertisseurs etc. )

* Cartes aéronautique Thalès, EADS etc. (visu, analyseur vol, radar etc.)



- Maintenance parc informatique et testeurs / GMAO

- SAV tout produit



Gestion de projet:

- Prise en charge client du cahier de charges à la livraison de la solution

- Proposition commerciale (cotations, délais, moyens techniques et humains)

- Rédaction de cahiers des charges, des dossiers de définition et de spécifications.

- Suivi client (négociations..)

- Mise en place et suivi des plannings de réalisation.

Gestion centre de profit avec gestion de 4 personnes .

Suivi Commercial et financier

Reponses aux appels d'offres technquement et commercialement.







Organisation / Qualité / Amélioration continue:

- Management technique et encadrement d’équipes test.

- Relations qualité clients/fournisseurs (évaluation des écarts avec les outils d’analyse, SAV)

- Mise en place d’actions correctives, suivi des améliorations





Formation:

- Formation du personnel et des clients sur nouvelles technologies

- Formation des futurs opérateurs et techniciens

- Enseignant en électronique et technologie.



Mes compétences :

Conseil

Cotations

Devis

Electronique

Formation

Gestion Projet

Maintenance

Management

Management technique

Qualité

Solutions techniques

Technique

Test