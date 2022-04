Emmanuel RAVON

Ingénieur avec la double compétence électronique/informatique, j'ai approfondi des domaines tels que l'informatique industrielle, la robotique, le domaine de l'image basse et haute résolution, l'internet des objets, la faible consommation et de façon générale toutes les interactions entre le monde physique et le monde informatique en temps réel. J'évolue entre l'encadrement d'équipe et l'expertise technique.



Mots clés : Temps Réel, ARM, Low Power, IoT, RF, Silans, PIC, DSP, TI, Xilinx,VHDL, C,C++, Asm, SSEx, Linux, kernel hacker, Ethernet, CAN, RS485 durci, DDR2, IGBT, ...



Je suis également actif à titre associatif dans les domaines du spectacle (son, lumière, vidéo, laser, artifices), conception et mise en œuvre de produits

Intérêt plus particulier pour le son et les traitements audio



Mots clés : AES/EBU, ILDA, EtherSound, communications filaires moyenne distance ( < 1km), protection, laser, vidéo



Auteur de logiciels administratifs dans le domaine médical, et d'une suite de logiciels dans le monde du spectacle



Mes compétences :

Langage C/C++

Verilog/VHDL

Lua

C embarqué

C#

Web2.0

Électronique analogique/numérique

Electronique de puissance

Électronique embarquée

Animation d'équipe

Assembleur

Ethernet

Audio

CAN

Temps Réel

C

Robotique

PIC

Asservissement

Linux

DSP

Faible consommation

RF

Android

Internet

Encadrement

Android AOSP