Bonjour,



A mon tour donc de me présenter. Je suis Hélène Bonneau. Journaliste spécialisée en presse agricole depuis 4 ans, je suis en poste sur la région Bretagne. Je suis plus spécifiquement en charge des réseaux sociaux, de la vidéo et de dossiers transversaux.



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Qualité

Qualité rédactionnelle

Réactive

Journalisme