Guillaume FRAYSSE

Ayant travaillé comme ingénieur de développement logiciel dans des domaines aussi variés que la 3D, les sites web e-business ou encore les plates-formes de téléphonie et de vidéo sur IP, mes centres d'intérêts se sont élargis à des domaines au delà du logiciel.



J'ai un profond intérêt pour le monde de l'open source et je pense que c'est la meilleure approche pour partager et diffuser les technologies dans le respect des standards (définis par le W3C, l'ITU-T, l'IETF, ...).



Mes compétences :

Apache

Cloud

Cloud computing

COMPUTING

H323

IaaS

IMS

Ingénierie

ISDN

IVR

Linux

Maya

MAYA 3D

Open Source

PaaS

Programmation

Research

Saas

SIP

Software Development

SVI

Téléphonie

ToIP

UNIX

Video

VoIP

XaaS