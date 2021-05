Marilyn ANDRIEU

Responsable EHS depuis plus de 20 ans

Les enjeux de ma mission sont les suivants :

Faire respecter toutes les règles internes relatives à lhygiène, à lenvironnement , à la sécurité et la sûreté des personnes et des biens, dans et autour de lusine.

Proposer une politique complète pour lamélioration des performances QSE- Sûreté de lentreprise : investissement, modification des procédés.

Définir les priorités et les budgets nécessaires à cette politique

Contrôler la conformité à la réglementation des installations, des procédures et des rejets,

Réduire les risques en développant « lesprit sécurité et respect de lenvironnement » du personnel et en le mobilisant dans des actions de prévention.

Contribuer au capital confiance dont bénéficie lindustriel en interne et en externe en étant linterlocutrice privilégiée dans mon domaine avec les instances administratives mais également les riverains et les autres industrielles ainsi que les clients.

Parallèlement à la gestion des actions liées à la sécurité et à lenvironnement, conduire des études damélioration à plus long terme en collaboration notamment avec des organismes extérieurs et autorités locales.

Apporter conseil et expertise au chef détablissement

Participer activement, par des échanges dexpériences avec mes homologues et les experts dautres sociétés au progrès de la sécurité et de la sûreté



Mes compétences :

Conseiller à la sécurité

Auditeur interne

Formateur de formateurs

Évaluation des risques professionnels

Iso 14001

Veille réglementaire

Iso 9001

POI

CHSCT

Audit

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Production MANAGEMENT

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autocad

Norme HSE

Sécurité

Environnement

Qualité

Sureté

SEVESO

OHSAS 18001

Risk Analysis

Consolidations

Internal Audit

Waste Management

Hazard Analysis and Critical Control Point