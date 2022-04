Bizeul ROMUALD

Je suis un manager expérimenté dans le domaine de la supply chain vers les magasins et les clients finaux.

J'ai une forte expérience de l'animation et le pilotage d'équipes logistiques de la réception à l'expédition

Mes principales qualités sont la rigueur, l'autonomie, l'organisation, le sens des priorités, la force de proposition, méthodique, le dynamisme et la résistance au stress.

A l'aise avec les chiffres, je suis bon gestionnaire de mon compte d'exploitation, en cherchant en permanence à réduire les coûts.

Ayant une bonne aisance relationnelle, je sais fédérer mes équipes dans un but de performance et de qualité de service.

N'hésitez pas à consulter mon CV sur : http://www.doyoubuzz.com/romuald-bizeul



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de formations

Organisation du travail

Management

Gestion du stress

Aisance relationelle

Optimisation des coûts

Animation de réunions

Communication

Proposition de solution

Supply chain

Optimisation des flux

Rigueur

Organisation

Négociation

Logistique

Leadership

Créativité

Gestion