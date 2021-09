Christophe FRANCOIS

“Fort des compétences acquises tout au long de mon parcours, je serais garant de la gestion des stocks et de leur flux dans une optique de respects des délais, réduction des couts, optimisation du temps de stockage et d'anticipation des problèmes"





* Utilisation de progiciels spécifiques à la logistique (gestion des stocks, commandes, ...)

* Utilisation de logiciel d’échange de Données Informatisées

* Organisation de la chaîne logistique

* Organisation et gestion d'un site d'entreposage

* Modalités de stockage

* Règles d'hygiène et de sécurité

* Techniques de management

* Superviser la planification de l'exploitation du sites logistiques en fonction de l'activité (flux internes/externes, commandes spécifiques, ...)

* Superviser ou organiser l'activité des équipes logistiques

* Suivre et analyser les données d'activité du service ou de la structure et proposer des axes d'évolution

* Gestion des expéditions et des réceptions par logiciel interfacé - Key user et référent informatique sur le progiciel "REFLEX" de la société HARDIS



Vous pouvez me contacter par mail : francois.ch@ozone.net



Mes compétences :

Logiciel embarqué

Autonomie

Maintenance informatique

Chaine logistique

Fédérateur

Management

Dynamique

Adobe Photoshop

WMS AS400 Reflex

PACK OFFICE

FIMO / FCO A JOUR

budgets

IBM OS/2

EDI