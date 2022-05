Vincent CHRISTOPHE

Je suis diplômé entre autres, d’un Master GESTION et ADMISTRATION d'ENTREPRISE dernierement titré "RESPONSABLE EN GESTION", + un D.U.T. GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORTS,+ d'un bac et de quelques petits diplomes suite formations, des attestations de CAPACITE à l'exercice de la profession du transporteur Public (+ celle de loueur de vehicule et celle de commissionnaire de transport). etc..(etc car formations diverses en intra et autres experiences).

Je travaille actuellement pour GEOPARTS une fililale à 100% de GEODIS : Je vis dans l'entreprise, pour l'entreprise et pour la réussite des missions qui me sont données, Passionné, polyvalent, aimant les contacts, les expériences et la pratique du management. Je souhaite mettre en oeuvre mes compétences au service des uns et des autres...



Je me suis inscrit sur viadéo et je compte l'utiliser pour élargir mon réseau existant : J’accepte donc d’entrer en contact direct avec vous si vous êtes dans le même état d’esprit que le mien ou que vous etes un de mes contacts professionnel et ou voir un de mes clients... (un réseau se construit dans l’entreprise mais aussi maintenant se complete sur la grande toile Internet).

Pour une demande de mise en relation, n'hésitez pas à m'inviter : Vous serez le bienvenu, ma porte reste toujours ouverte via viadeo...

Mes compétences :

Logistique

Gestion

Commissionnaire de transport

Animation

Gestion de projet

Management

Innovation

Planification