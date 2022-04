Blandine DEFRETIN

Assistante Polyvalente depuis plusieurs années, rigoureuse, autonome et réactive, je sais m’adapter à différentes situations.

Très à l'aise avec l'outil informatique, je peux sans difficulté me former à tout autre logiciel et toute autre forme de procédures.



Un sens aigu du contact et un goût marqué pour la communication sont, entre autre, des atouts que je me propose de mettre à votre service.



Sportive, j'aime relever de nouveau défis et travailler dans l'urgence ne me fait pas peur.



Afin de vous convaincre de mes capacités à rejoindre votre équipe, rencontrons-nous et voyons ce que nous pouvons mutuellement nous apporter.



Mes compétences :

Visual Planning

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autocad