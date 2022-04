Blandine DELCOURT

Madame, Monsieur





Diplômée d’un BTS assistant de manager depuis le mois de juin 2012, je suis actuellement à la recherche d’un emploi.



Mes connaissances acquises lors de ma formation scolaire et celles-ci renforcées au cours de CDD d’assistante administrative auprès de l’entreprise GDF SUEZ Cofely Endel me permettent de vous présenter ma candidature afin d’intégrer une structure comme la vôtre où mes compétences pourraient être efficacement mises à contribution.



Mon savoir-faire et mon esprit d'équipe font de moi une excellente collaboratrice, j'aimerais pouvoir vous démontrer mes motivations et vous expliquer plus en détail mon parcours lors d'un entretien.



Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire Madame, Monsieur à l'assurance de mes sentiments respectueux.





Mes compétences :

4D

HR Access

Microsoft Office