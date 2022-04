Blandine DELROT

Libraire expérimentée et passionnée, spécialisée en littérature de jeunesse, à la recherche d'un nouveau poste en librairie suite à la mutation de mon compagnon. Si vous avez besoin de quelqu'un même pour une courte période (période estivale, rentrée scolaire/littéraire, Noël ?), n'hésitez pas à me contacter ! Je serai ravie d'être à nouveau au contact des livres et de passionnés...



Mes compétences :

Openoffice

HTML / CSS

Adobe Première

Final Cut Pro

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Microsoft Word

Photographie