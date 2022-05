Sabrina DELROT

Ayant un master recherche Automatique et Informatique des Systèmes Industriels et Humains et enchainé sur un projet en Automatique, j'ai pu acquérir des connaissances sur différents langages de programmation tels que les langages C, C++, Java, et assembleur mais aussi les langages sur des automates programmables (grafcet, ladder, list). J’ai également eu l’opportunité d’enseigner à des licences et des masters dans le domaine de l’automatique (en particulier sur Matlab/Simulink ainsi que sur carte Dspace) mais aussi de la programmation en langage C et langage pour automates programmables industriels.



Mes compétences :

Programmation

Controlbuild

Automatique

Matlab/Simulink

Automatisme