Bonjour,

Je me permets de vous contacter , car je pense correspondre aux exigences du poste de

Chargée de Clientèle.

Grace aux différents postes que j’ai pu effectuer dans le domaine des prêts et crédit, j’ai

acquis un véritable sens de la rigueur, de la réactivité et un goût du travail bien fait, ce qui

me semble indispensable pour mener à bien la mission que vous proposez.

Mon expérience dans plusieurs services administratif, bancaire, commercial, m’a appris à

travailler en équipe tout en étant capable d’autonomie. Je maîtrise les techniques de vente,

j’offre une sérieuse expérience, habituée à la négociation, à l’analyse financière,

administrative et commerciale des dossiers confiés.

En tant qu’assistante administrative chez DAVO CONSTRUCTIONS et commerciale chez

PIRAINO CONSTRUCTION, ces fonctions m’ont permises de développer une grande

polyvalence, de véritables qualités relationnelles et techniques. Mais surtout un sens de

l’organisation me servant à optimiser mes objectifs en termes de vente et satisfaction

clientèle.

A l’écoute, sérieuse et motivée, désirant relever un nouveau challenge, je souhaite intégrer

votre entreprise.

Je vous laisse le soin de découvrir mon Curriculum Vitae et j’aurai le plaisir de pouvoir

discuter avec vous lors d’un entretien à votre convenance.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement.

Sabrina DEL POZZO / 06 12 43 63 90 / sabrinadel7@yahoo.fr



Mes compétences :

Bug Tracking System

Invoicing > Issuing Invoices

Financial Analysis

sérieuse expérience

3D