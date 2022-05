Yohann PENICOT

Passionné par la sécurité des biens et des personnes, et diplômé d'un DUT génie électrique et informatique industrielle, je me suis dirigé vers l'inspection des installations électriques pour conseiller les industriels et les ERP face aux risques incendie d'origine électrique. Puis à force de formation et de motivation, je me suis orienté vers le métier de l'audit et du conseil en sécurité incendie. Fort de mon expérience terrain et de mes connaissances des différentes réglementations, j'apporte des conseils précis et arguments à mes différents partenaires.

Toujours motivé, disponible et pertinent, j'apporte à ma société une qualité de travail et la satisfaction de nos clients.



Mes compétences :

AutoCAD

Autonomie

Développement commercial