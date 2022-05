Marie DAMAY

Avec un chiffre d’affaire de 2,4 milliards d’euros en 2017, la société CGI FINANCE filiale de Société Générale, (connue juridiquement sous le nom de CGL), se positionne en 1ère place des établissements financiers indépendants.



Acteur majeur sur le marché français, la société CGI FINANCE a une croissance de plus de 20% depuis plusieurs années et dispose d'un effectif de près de 800 salariés et un réseau de 19 agences en France.



Nous intervenons par l'intermédiaire de partenaires et prescripteurs sur du financement auprès de groupes de distribution automobile, constructeurs et concessionnaires bateaux, courtiers en crédits et réseaux bancaires.



Notre vocation est de simplifier la vie de nos clients en leur proposant des financements et des services innovants, en aidant nos partenaires à transformer leur métier et en leur facilitant l’accès aux nouveaux usages.



