Marie DAMAY

CGI FINANCE (Société financière, filiale de la Société Générale) - Depuis Avril 2017 - Responsabilité du recrutement

- Recrutement de profils financiers, commerciaux, supports pour le siège et les agences présentes sur toute la France



ALTRAN (Société de conseil en ingénierie) - 2011 à 2017 -

- Recrutement profils informaticiens et industriels, commerciaux et de fonctions supports

- Chargée de missions RH (formation, accompagnement carrière, juridique, projets RH transverses)



MASTER ECONOMIQUE, spécialité RH - 2011