Laura LEGAY

Aventurière du web, je suis curieuse et créative. Diplômée en Histoire et en Webmarketing (un duo palpitant), je suis passionnée par les voyages et la Culture. J'aime mettre en lumière votre marque, votre projet, votre histoire.





Vous rêvez dêtre sur la première page de Google, et ainsi, gagner en visibilité ?

Vous souhaitez des contenus de qualité à forte valeur ajoutée ?

Votre site internet manque de visiteurs ?

Votre cible ne vous trouve pas sur les moteurs de recherche ?



MON OBJECTIF : mettre en valeur votre activité grâce à des mots percutants !



MES SERVICES :



Rédaction web & Copywriting

Captez lattention de votre cible avec des contenus qualitatifs et structurés

Démarquez-vous et renforcez votre image de marque

Boostez votre tunnel de conversion

Profitez du pouvoir des mots pour convaincre, persuader, influencer et vendre



Optimisation SEO

Augmentez votre visibilité et votre crédibilité grâce au référencement naturel

Générez un trafic qualifié et plus important

Améliorez votre positionnement sur les moteurs de recherche

Bénéficiez de mots-clés pertinents et recherchés par vos prospects



QUEL TYPE DE CONTENU ?

- Contenu de page (Accueil, Mes offres/services, À propos, Contact)

- Article de blog



Votre site doit pouvoir valoriser votre expertise, refléter au mieux votre image de marque et transmettre votre ADN. Je suis persuadée que votre entreprise possède un savoir-faire et un potentiel à valoriser. Des contenus optimisés et pertinents permettront de renforcer votre ligne éditoriale. Je rédige des textes de qualité, en accord avec vos objectifs et vos valeurs.



Et si nous débutions l'aventure ensemble ? N'hésitez pas à me contacter via contact@prosa.fr