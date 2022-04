Blandine DIDRY

Bonjour à tous,



Après 5 ans comme responsable de l'agence de design Daney Factory (design produit et lumière), en collaboration avec Philippe Daney, je vole désormais de mes propres ailes en tant que designer et graphiste freelance.



Je suis membre du réseau La Colloc à Lorient : http://la-colloc.com



Allez jeter un oeil à mon travail et n'hésitez pas à me contacter -- >Array



A bientôt peut être pour une future collaboration !