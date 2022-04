Blandine DONADIEU

Mon projet

Participer à la réussite de la création du Cerema en étant impliquée dans la mise en place de la communication du Cerema, dans les projets portés par la Direction de la communication et de la diffusion des connaissances et de la direction territoriale méditerranée.



Mes atouts

Des compétences reconnues dans les domaines formation et communication.

Une bonne connaissance de la Direction territoriale Méditerranée (son organisation, ses domaines de prestations, ses partenaires), un travail en réseau au sein de la Direction de la Communication.





Le Cerema, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement est un EPA, créé le 1er janvier 2014. Il regroupe 3100 personnes issues de 11 services de l’Ėtat : les huit CETE, le Certu, le Cetmef et le Sétra.

Il est placé sous la tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité (MLETR)





Ses 9 champs d'action :

Aménagement et développement des territoires, égalité des territoires

Villes et stratégies urbaines

Transition énergétique et changement climatique

Gestion des ressources naturelles et respect de l’environnement

Prévention des risques

Bien-être et réduction des nuisances

Mobilité et transport

Gestion, optimisation du patrimoine d’infrastructures

Habitat et bâtiment



Ses modes d'intervention sont multiples :

Évaluation des politiques publiques

Expertise et ingénierie

Innovation et recherche

Capitalisation des savoirs et des savoir-faire

Diffusion des savoirs et des connaissances

Participation à la normalisation et à la certification