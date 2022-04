Blandine DOUILLET

EXPÉRIMENTATION PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE ASSEDIC .



INTÉGRATION, TRAITEMENTS ET CONSEILS EN GESTION DES DROITS ASSEDIC.



EXPÉRIMENTATION CELLULE FORCE DE PROSPECTION DÉPARTEMENTALE PÔLE EMPLOI ALSACE 67 .



EXPÉRIMENTATION NOUVEAU DISPOSITIF INNOVANT, PILOTAGE DU 100% WEB PÔLE EMPLOI ALSACE 67.

MISE EN ŒUVRE (OUTILS DE SUIVI&PILOTAGE, MAILING, INFORMATIONS COLLECTIVES, CRÉATION DES PORTEFEUILLES), NOUVEAU SERVICE DÉMATÉRIALISE PÉRENNISÉ DANS TOUTE LA FRANCE EN 2015,



Voici les enseignements que j’ai pu acquérir et mobiliser :



 Créer des outils de pilotage,

 Etre force de proposition,

 Savoir mettre en œuvre les techniques de communication par Webcam et par courriel,

 Maîtriser les activités et les compétences liées à l’activité intermédiation,

 Identifier les modalités de contact les plus adaptées,

 Redynamiser la recherche d’emploi,

 Travailler en équipe et en réseau,

 Animer des prestations d’orientation spécialisées, des informations collectives dématérialisées, des salons virtuels,

 Analyser un poste de travail,

 Evaluer les acquis et mesurer la progression d’un bénéficiaire dans son parcours,

 Proposer et concevoir des solutions,

 Communiquer par écrit et par oral avec clarté et concision,

 Gérer son temps, ses priorités,

 Connaissances sur l’environnement socio-économique local,

 Avoir une bonne connaissance des structures et de l’organisation du réseau,

 Etre capable d’élaborer des accords contractuels,

 Animer des réunions collectives, des ateliers, tutorer,

 Créer une relation de service avec les entreprises et les partenaires,

 Conduire des plans d’actions dans le cadre de recrutements complexes (nature des entreprises, diversité des acteurs, spécificité du bassin d’emploi…),

 Mobiliser des techniques commerciales,

 Suivre, développer et maintenir dans la durée les accords grands comptes existants ou à construire,

 Prospecter et accompagner l’entreprise dans sa gestion de l’emploi,

 Produire un diagnostic, un bilan qualitatif et quantitatif,

 Être capable de planifier les activités, les impératifs,

 Savoir utiliser les outils bureautiques et applicatifs métiers dédiés,







Mes compétences :

Communication

Internet

Linux

Langue : Anglais (lu, écrit, parlé), Vive intérêt