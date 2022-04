Blandine DURIEZ

Depuis 5 ans, sur le site de Crolles je travaille en tant qu’ingénieur « process intégration » sur les technologies CMOS 0.120 et 0.065 µm. J’analyse les contraintes spécifiques des transistors MOS et trouve des solutions techniques adaptées à leurs utilisations industrielles. Ainsi je m’occupe de :

-Analyse et optimisation des performances électriques des transistors CMOS

-Propositions d’amélioration avec les équipes process R&D et validation des résultats

-Coordination des responsables des différentes étapes d’élaboration du transistor

-Suivi de prototypes et d’expériences en partenariat avec l’équipe de production



Mes compétences :

Microélectronique

Microtechnologies