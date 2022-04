Blandine DUSSAUGE

Psychologue spécialisé dans la gestion de la souffrance au travail et Coach certifié, mon exercice tend chaque jour vers une gestion différente des indécisions et des mal-être professionnels et personnels.



En tant que Psychologue, après avoir fait connaissance de visu, je vous accompagne grâce à des techniques d'écoute active qui s'articulent autour des méthodes de la Thérapie Cognitive Comportementale et Émotionnelle, de l'analyse transactionnelle et de la programmation neurolinguistique. Adepte de l'écoute active, j'écoute, questionne et apporte mon soutien. Votre objectif est d'aller mieux et de trouver un soutien dans la gestion d'un mal-être.



En tant que Coach, après avoir fait connaissance de visu ou par téléphone, on établit ensemble un trajet de coaching. Lors de l'entretien, je procède par questions/réponses avec feed-back. Je m'appuie parfois sur divers tests afin de peaufiner le sujet sur lequel l'accent est mis. Nous avons alors un aperçu de la problématique dans le cadre de votre personnalité que vous souhaitiez une transformation dans votre vie professionnelle et/ou privée. Votre objectif est de changer et d'avoir un autre regard sur une situation.

Exercée à la dynamique de groupe et à la médiation j'aide également les équipes à retrouver une cohérence et cohésion. J'interviens ainsi en tant que coach d'équipe pour la gestion du changement et du conflit.



Que je porte ma casquette de Psychologue ou de Coach, mon unique objectif est de vous aider à mieux vous connaître. Dans un accompagnement orienté "soin" en tant que Psychologue ou comme votre "miroir" en tant que Coach.



"Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n’est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur." Louis Lavelle.



Mes compétences :

Risques Psychosociaux

Consultant RH

GPEC

RH

Conseil

Gestion de projet

Management

Formation