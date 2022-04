Blandine EPRON

Issue d’une famille de danseur, c’est avec beaucoup d’aisance et de naturel que je suis devenue

professeur de danse.

Dès l’âge de 4 ans, j’ai commencé à danser en éveil. Puis j’ai continué en danse classique et

modern jazz ce qui m’a permis d’acquérir les bases indispensables.

En parallèle à l’âge de 11 ans, avec un partenaire, je me suis lancée dans la danse de compétition

en danses latines et standards.

Traversant les villes et les pays, durant 14 saisons, nous avons gravis les échelons un à un de

catégories en catégories jusqu'à remporter plusieurs fois le titre de champion de France

amateurs médaillé et de finaliste au championnat d’Europe.

Fort de ces expériences, ma carrière évolue naturellement en m’orientant vers le professorat.

Depuis maintenant 10 ans je me plais aussi bien en dispensant des cours aux adultes qu’aux

enfants. Mes 16 premières années de danse font qu’aujourd’hui je suis en mesure de créer mon

propre style ce qui fait de moi la seule à toucher un public aussi large avec autant de succès.



Mes compétences :

Enseignement

Créativité

Communication

Relations humaines