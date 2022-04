Blandine FIGUET-MAHEU

Un fil rouge : l'accompagnement des populations en difficulté d'insertion.

Que ce soit en Bolivie, au Mexique, ou en Normandie...

Que ce soit par l'intervention civile de paix, l'enseignement du FLE, le lancement d'un garage solidaire ou un remplacement au Secours populaire !



Une grande expérience du secteur associatif mais ouverte à d'autres propositions.



Très polyvalente, j'aime à la fois le travail de terrain, au contact du public, et les responsabilités et la réflexion stratégique. Je m'adapte vite. J'aime travailler en équipe. J'engage toutes mes compétences et mon énergie au service de projets qui font sens pour moi.



Disponible en septembre 2018 !



Mes compétences :

Traduction

Médiation

Intégration

Formation

Organisation

Accompagnement

Animation d'équipe

Animation de formations

Rédaction

Microsoft Excel

Budgétisation

Administratif

Microsoft Word

Développement de partenariats

Recherche de financement

Gestion du personnel

Gestion de projet

Gestion des conflits

Economie sociale et solidaire