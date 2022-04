Blandine GARCIA SANCHEZ

Actuellement je remplis 5 missions au Greta dans lequel je travaille :

1. Coordinatrice d'actions de formation au Greta Viva 5 des secteurs insertion socioprofessionnelle et santé social : création et pilotage des actions de formation pour un total d'environ 200 stagiaires par an et management de plusieurs équipes de formateurs.

2. Conseillère bilans de compétences pour le CAABC

3. Rédactrice de projets européens Léonardo da Vinci, transfert d'innovations : Relais 2, Relais plus, CoPro Intégration

4. Référente H+ pour l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées dans le centre de formation

5. Formée à l'audit interne qualité de la norme AFNOR X50-762 Greta plus.



De formation infirmière de secteur psychiatrique, j'ai depuis un master "Ingénierie et conseil en formation", je fait cette année le master 2 management stratégique des ressources humaines de l'IAE de Grenoble.



Mes compétences :

Accompagnement

Audit

Communication

Coordination

Coordination pédagogique

Évaluation des besoins

Formation

Management

Orientation

Pilotage

Pilotage de projets

Rédaction