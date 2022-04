Blandine GARDIEN

Mes compétences :

Créer, gérer et analyser des inventaires

Respecter des procédures strictes

Gérer des litiges et procéder à des retours de pro

Anticiper les rutpures de produits

Proposer des produits spécifiques à la vente

Gérer et optimiser les stocks magasin

Responsabilité des encaissments et des prélèvement

Maîtriser l'outil informatique, internet et les ré

Accueil physique et téléphonique

Mettre en page des textex sur un site dédié

Gérer et optimiser le référencement sur internet

Passer des commandes de produits

Gestion de documents administratifs

Connaître les techniques de ventes

Posséder des qualités rédactionelles et respecter

Service client