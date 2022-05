Romain GARDIEN

Véritable passionné par les domaines du markéting, de l'événementiel, de la gestion et de la communication dans le monde du sport, mes diverses expériences professionnelles ont toujours été dirigées dans ces directions. Rigoureux et dynamique, je suis soucieux de retranscrire ces qualités dans mes diverses missions afin d'atteindre au mieux mes objectifs professionnels. Etant diplômé dans les secteurs du Management Gestion du Sport et de l'Activités Physiques Adaptées et Santé cela me permet d'élargir mes projets et de pouvoir les rendre accessible à tous.



Mes compétences :

Marketing sportif

Gestion de projets

Gestion financière et comptable

Gestion ressources humaines

Communication évènementielle

Office package

Création graphique et logo

Football

Evénementiel

Gestion

Communication

Sports

Gestion de complexe sportif