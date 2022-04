Cyril GARDIEN

Engagements associatifs

= > Oct 2004 – Oct 2005 Trésorier de l’association Carouenba – Bureau des Élèves de l’ESC Rouen (Gestion d’un budget de 500 000 euros et d’une équipe de 20 personnes)

= > Sept 2003 – Juin 2005 Membre de l’association étudiante Génépi (Enseignement de cours de Mathématiques et d’Anglais à deux détenus de la prison de Rouen)



Centres d'intérêt

= > Le football (Entraîneur d'une équipe de benjamins durant la saison 2000-2001)

= > La randonnée en montagne

= > La pratique du sport : Trail, Course à pied, natation, vélo, triathlon, tennis

= > La moto



Mes compétences :

Audit

Business

Développement durable

Écologie

Entrepreneur

Finance

Pilotage

Transport

Vision