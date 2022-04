Blandine GAUTIER

- Entretiens psychologiques et suivi d'enfant, d'adolescent et d'adulte



- Thérapie familiale et conjugale



- Groupes de parole (parents, adolescents, violences familiales)



- Supervision d’équipes et analyse de pratiques (professeurs, professionnels, bénévoles)



- Formation de professionnels



- Pratique de travail en réseau avec des partenaires sociaux, locaux, associatifs, scolaires



- Elaboration et mise en place d’actions de prévention (milieu scolaire, associatif, services territoriaux)