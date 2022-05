Valérie VOSGIEN - KIEFFER

Psychologue- psychothérapeute, titulaire d'un DESS en psychologie de la santé et clinique, et formée à la thérapie cognitive et comportementale, je propose une aide et un accompagnement psychothérapeutique personnalisé.







Les consultations se font sur rdv au cabinet ou sur lieu de vie (à domicile,institutions, hôpitaux...)



Mes compétences :

EFT

Psychologie

Psychologie positive

Thérapie brève

Thérapie Cognitive et Comportementale