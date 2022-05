Sabrina CARPENTIER

Aujourd'hui en libéral à temps complet, je possède une expérience solide du travail en institution.



J'ai travaillé durant 3 ans au Centre Hospitalier de Vichy en sur différents services en neurologie et gériatrie. Je travaillais auparavant au sein du Conseil Général de Seine et Marne dans le domaine de l’action sociale. Ce poste me positionnait dans l’accompagnement et le soutien managérial aux chefs de service des Maisons Départementales des Solidarités dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs et des orientations.



J’ai ainsi eu la possibilité de travailler auprès de divers publics (adolescents, adultes handicapés, personnes âgées) au sein de différentes structures et institutions (lycée, hôpital, maison de retraite, CLIC, Conseil Général). L’ensemble de ces expériences m’ont permis de développer un certains nombre de compétences dans le domaine de la formation, de l’animation d’équipe, du management et du travail partenarial.



J'ai associé à ces compétences une formation en programmation neurolinguistique d'une grande utilité dans le champ de la communication, de la médiation et de la gestion de conflit. J'ai également été formée aux outils de pilotage et de gestion ainsi qu'à la méthodologie d'une conduite de projet.



Mes projets actuels et à venir, s'orientent donc vers la psychothérapie, la formation et l'animation de groupes d'analyse de la pratique.



Mes compétences :

Action sociale

Formation

Gérontologie

Management

Neuropsychologie

Psychologie